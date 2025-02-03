5 أطعمة تعزز صحة المرأة وتقوي المناعة

بعض أنواع الطعام يمكن أن تناسب النساء أكثر من الرجال، وتحتاج كل امرأة لتعزيز الصحة والطاقة وطول العمر الالتزام بنظام غذائي صحي

ويجب على كل سيدة أن تعرف جيدا كيفية دعم التغذية المخصصة لاحتياجات المرأة الفريدة، من التوازن الهرموني إلى صحة العظام والوقاية من الأمراض.



الاحتياجات الغذائية تختلف بشكل كبير بين النساء والرجال بسبب الاختلافات في وظائف الجسم والهرمونات وتكوين الجسم بحسب Times of india.

على سبيل المثال، يحتاج الرجال عمومًا إلى المزيد من السعرات الحرارية لأن لديهم كتلة عضلية أعلى، والتي تحرق طاقة أكبر من الدهون.

من ناحية أخرى، لدى النساء احتياجات غذائية محددة مرتبطة بدوراتهن الشهرية والحمل والرضاعة الطبيعية وانقطاع الطمث.

على سبيل المثال، تحتاج النساء إلى المزيد من الحديد بسبب فقدان الدم شهريًا، بينما يحتاج الرجال غالبًا إلى المزيد من البروتين لدعم كتلة العضلات الأكبر لديهم.

ويستفيد كلا الجنسين من التغذية المتوازنة، لكن التركيز على الأطعمة المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحة المرأة ومستويات الطاقة لديها.

وتشمل هذه الأطعمة

الأسماك الدهنية (السلمون، السردين، الماكريل)

الأسماك الدهنية هي مصدر غني بـاوميغا 3الأحماض الدهنية (DHA وEPA)، والتي تعد ضرورية لصحة القلب، وتقليل الالتهابات، والحماية من حالات مثل الاكتئاب، وآلام المفاصل، ومرض الزهايمر، كما توفر أحماض أوميجا 3 بعض الحماية ضد سرطان الثدي.

يمكن شوي هذه الأسماك أو خبزها أو قليها في مقلاة ويمكن تناولها مع الحبوب الكاملة والخضراوات للحصول على وجبة متوازنة غنية بالعناصر الغذائية.

الفاصوليا (العدس، الحمص، الفاصوليا)

الزبادي غني بالكالسيوم والبروبيوتيك التي تدعم قوة العظام وصحة الجهاز الهضمي. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي (IBS)، وهي حالة تصيب النساء أكثر من الرجال، وقد تقلل من فرص الإصابة بسرطان الثدي والالتهابات المهبلية.

يجب تجنب الأنواع التي تحتوي على الفاكهة السكرية وأضف الفواكه الطازجة أو العسل للحصول على حلاوة طبيعية.

الطماطم

يُعرف الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة قوي، بقدرته على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي وأمراض القلب كما أنه يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويساعدك على الحفاظ على نضارتها.

يمكن إضافة الطماطم الطازجة إلى سلطاتك، أو امزج البطيخ في العصائر

الحليب المدعم بفيتامين د أو عصير البرتقال



فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهو مصدر قلق كبير بالنسبة للنساء. كما يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري، وبعض أنواع السرطان، واضطرابات المناعة

التوت البري

التوت مليء بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، والتي تساعد في إصلاح الخلايا، وتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطانات الجهاز الهضمي، ويحمي من شيخوخة الجلد.

التوت البري مفيد بشكل خاص في الوقاية من التهابات المسالك البولية، وهي مشكلة شائعة لدى النساء.

يمكت إضافة التوت إلى الزبادي أو العصائر أو الحبوب وتناول حفنة من التوت الطازج أو المجمد كوجبة خفيفة.

وتحتاج السيدة إلى تغذية مخصصة لأنه بدءًا من معالجة التقلبات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية وحتى الحماية من الحالات المرتبطة بالعمر مثل هشاشة العظام، يمكن للأطعمة المناسبة تعزيز الصحة والطاقة وطول العمر

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