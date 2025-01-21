مرض عصبي نادر يسبب الشلل، ما هي متلازمة غيلان باريه؟

متلازمة غيلان باريه (GBS)، أحد الأمراض العصبية النادرة التي تصيب الإنسان فجأة دون مقدمات وليس لها أسباب محددة.

ما هي متلازمة غيلان باريه؟

متلازمة غيلان باريه هي اضطراب عصبي نادر، حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم الجهاز العصبي المحيطي عن طريق الخطأ.

يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى الضعف والخدر، وفي الحالات الشديدة الشلل، وعلى الرغم من أن متلازمة غيلان باريه يمكن أن تصيب أي شخص، إلا أن السبب الدقيق لها لا يزال غير معروف بحسب Times of india.



تختلف أوقات التعافي، حيث يتحسن معظم الأفراد في غضون أسابيع إلى أشهر ويتعافى حوالي 80٪ بشكل كامل، بينما قد يعاني 15٪ من الضعف المتبقي، ويواجه 5٪ مضاعفات شديدة.



ويوضح الأطباء أن التدخل المبكر وإعادة التأهيل يعززان النتائج للعلاج بشكل كبير.



أعراض متلازمة غيلان باريه

عادة ما تظهر أعراض متلازمة غيلان باريه فجأة، ويمكن أن تتطور بسرعة على مدار أيام أو أسابيع.

وتشمل الأعراض الشائعة الضعف والوخز الذي يبدأ غالبًا في الساقين وقد ينتشر إلى الذراعين والوجه.

يعاني الأشخاص أيضًا من صعوبة في المشي مما قد يؤثر على الحركة والتوازن. كما يسبب أيضًا ألمًا عصبيًا يظهر في الظهر والأطراف.

ويسبب المرض خلل في الجهاز العصبي اللاإرادي مثل عدم انتظام ضربات القلب وتقلبات ضغط الدم وصعوبة التنفس في الحالات الشديدة

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تسبب متلازمة غيلان باريه شللًا كاملًا، مما يتطلب التهوية الميكانيكية.



ما الذي يسبب متلازمة غيلان باريه؟

تشمل المحفزات الأكثر شيوعًا العدوى البكتيرية والعدوى الفيروسية مثل فيروس إبشتاين بار أو الفيروس المضخم للخلايا أو فيروس زيكا.

و يمكن أن تثير هذه العدوى استجابة مناعية تستهدف الأعصاب الطرفية عن طريق الخطأ.

في حالات نادرة، ارتبطت بعض اللقاحات، مثل لقاحات الإنفلونزا، بظهور متلازمة غيلان باريه ومع ذلك، يظل الخطر الإجمالي منخفضًا للغاية مقارنة بفوائد التطعيم.



ومتلازمة غيلان باريه يمكن أن يصاب بها البشر من جميع الأعمار، ولكنها أكثر شيوعًا لدى الذكور ويمكن ان يتعافى معظم الناس تمامًا حتى من أشد حالات متلازمة غيان باريه وتتضمن الحالات شديدة الإصابة شلل شبه كامل ومشاكل في التنفس.



ويمكن أن تكون متلازمة غيّان باريه مهددة للحياة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي علاج المصابين بمتلازمة غيّان - باريه واكتشاف حالتهم في أقرب وقت ممكن.

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