طرق علاج عين السمكة بالمنزل وكيفية انتقالها من شخص لـ آخر

بعض أنواع عين السمكة تختفي بشكل طبيعي، وقد تتطلب بعض الثآليل الأخرى علاجات منزلية أو طبية، مثل وضع حمض الساليسيليك "لحرق" الثؤلول، أو النيتروجين السائل "لتجميد" الثؤلول.

عين السمكة هي الثآليل التي تصيب أسفل القدمين، وهي شائعة جدًا، خاصة عند الأطفال.

عين السمكة، والتي تسمى أحيانًا بالثؤلول، ترتبط عادةً بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، ويسبب فيروس الورم الحليمي البشري تراكم الكيراتين البروتيني على الجلد، مما قد يؤدي إلى ظهور الثآليل، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

يزدهر فيروس الورم الحليمي البشري في الأماكن الدافئة والرطبة، مثل أرضيات غرف تبديل الملابس وحول حمامات السباحة.

ينتقل الفيروس عن طريق الاتصال المباشر وقد يتم التقاطه بسهولة أكبر إذا كان لدي الشخص فتحة أو شق في الجلد.

أين تظهر عين السمكة؟

على الرغم من أن الثآليل الأخمصية يمكن أن تظهر في أي مكان على القدم، إلا أنها تظهر غالبًا في أسفل القدم، وتظهر عادةً على الجانب السفلي من أصابع القدم أو الكعب.

في بعض الأحيان، تنمو عين السمكة إلى الداخل، أسفل سطح الجلد، وقد تبدو مثل مسامير القدم.

أعراض عين السمكة

يمكن أن تكون عين السمكة مؤلمة، أحد الأعراض الأولى التي قد تلاحظها هو الألم أو الرقة عند الضغط على القدم أثناء المشي.

وتشمل الأعراض الأخرى للثؤلول الأخمصي ما يلي:

جلد سميك في أسفل القدم

نقاط سوداء صغيرة على القدم، وهي في الواقع دم جاف عالق في الشعيرات الدموية في الثؤلول وحوله

آفات بيضاء أو بلون الجلد في أسفل القدم

كيفية علاج عين السمكة

في بعض الحالات، تختفي عين السمكة بشكل طبيعي، وقد تتطلب حالات أخرى العلاج، ويمكن علاج الثؤلول الأخمصي بعدة طرق مختلفة، إما عن طريق زيارة الطبيب أو عن طريق علاج الثؤلول في المنزل.

تشمل العلاجات:

حمض الساليسيليك، الذي يمكن أن يساعد في "حرق" الثؤلول ويأتي في أشكال مثل السائل أو الكريم أو العصا أو المضمنة في وسادات القطن

العلاج بالتبريد، والذي يمكن استخدامه "لتجميد" الثؤلول

الكحت، والذي يتضمن قطع الثؤلول

دواء يوضع مباشرة على الثؤلول

العلاج بالليزر لحرق الأوعية الدموية التي تغذي الثؤلول

حمض الساليسيليك والنيتروجين السائل هما العلاجان الأكثر شيوعًا، ويتطلب كلاهما علاجات متعددة على مدار عدة أسابيع للتخلص من الثؤلول أو الثآليل.

حمض الساليسيليك متاح بدون وصفة طبية، ويمكن استخدامه في المنزل.

وجدت المراجعات أن علاج عين السمكة بحمض الساليسيليك كان بنفس فعالية العلاج بالتبريد من قبل الطبيب.

إذا كانت الثؤلول عميقة أو إذا عادت، فقد يحتاج المريض إلى زيارة الطبيب، والذي قد يجمع بين علاجات مختلفة، مثل العلاج بالتبريد مع حمض الساليسيليك، للحصول على نتائج أكثر فعالية.

أسباب الإصابة عين السمكة

تنتج عين السمكة عن فيروس الورم الحليمي البشري، وهو مجموعة من الفيروسات التي يمكن أن تؤثر على البشرة.

يمكن أن يسبب فيروس الورم الحليمي البشري الثآليل في أجزاء أخرى من الجسم، ولكن الثآليل الموجودة على القدم فقط تصنف على أنها ثآليل أخمصية.

في الأفراد الذين يعانون من ثآليل أخمصية، وجد فيروس الورم الحليمي البشري طريقًا إلى الجسم من خلال قطع أو خدش على الجلد، وقد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للإصابة بالثآليل الأخمصية.

كيفية إزالة عين السمكة

بمجرد أن يشخص الطبيب عين السمكة، سيوصي بطرق الإزالة مثل حمض الساليسيليك أو العلاج بالتبريد.

من المهم الحصول على مشورة الطبيب قبل محاولة إزالة الثآليل، وقد يؤدي القيام بذلك دون استشارة الطبيب إلى تلف القدم، لا يجب محاول إزالة الثآليل الأخمصية بقطعها في المنزل.

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