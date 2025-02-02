مصرع شابين في حادث تصادم بواحة الخارجة بالوادي الجديد

لقي شابين منذ قليل مصرعهما في حادث تصادم تريلا بدراجة نارية بطريق مطار الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وجرى الدفع بسيارات الاسعاف الي موقع الحادث وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم مدير امن الوادى الجديد بلاغا من ادارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة تريلا بجوار مطار مدينة الخارجة ونتج عنه مصرع احمد محمود عبد الوهاب 26 عام مقيم بمدينة الخارجة، ابانوب سامي نعيم 30 عام مقيم بمدينة الخارجة.

وتم الدفع بسيارات الاسعاف لموقع الحادث وجاري تحرير محضر بالواقعه واحالته للنيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.