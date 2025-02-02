الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

مصرع شابين في حادث تصادم بواحة الخارجة بالوادي الجديد

حادث سير بالوادي
حادث سير بالوادي الجديد، ڤيتو

لقي شابين منذ قليل مصرعهما في حادث تصادم تريلا بدراجة نارية بطريق مطار الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وجرى الدفع بسيارات الاسعاف الي موقع الحادث وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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تلقى اللواء محمد حامد هاشم مدير امن الوادى الجديد بلاغا من ادارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة تريلا بجوار مطار مدينة الخارجة ونتج عنه مصرع احمد محمود عبد الوهاب 26 عام مقيم بمدينة الخارجة، ابانوب سامي نعيم  30 عام مقيم بمدينة الخارجة.

وتم الدفع بسيارات الاسعاف لموقع الحادث وجاري تحرير محضر بالواقعه واحالته للنيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

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