السيطرة على حريق بجوار محل كشري في المعادي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب بجوار كشري أبو حنفي بشارع مصر حلوان الزراعي بالمعادي.

تلقى مدير أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بشارع مصر حلوان بدائرة قسم شرطة المعادي.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات المطافئ والإسعاف، ونجحت في السيطرة علي الحريق وجاري فحص آثار الحريق من قبل المعمل الجنائي للوقوف على أسبابه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق داخل مول في الموسكي

وعلى جانب آخر، كانت قد انتدبت نيابة الموسكي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق اندلع داخل مول بشارع بورسعيد بمنطقة الموسكي.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل مول بشارع بورسعيد بمنطقة الموسكي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجارٍ عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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