فريق بحث لكشف ملابسات إصابة ابنة الفنان المنتصر بالله في حادث سير بأكتوبر

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات حادث انقلاب سيارة سارة الابنة الصغرى للفنان المنتصر بالله مما نتج عن إصابتها.

وتم تشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات حول الواقعة ومناقشة شهود العيان للوقوف على أسباب الحادث، وذلك تنفيذا لتكليفات النيابة العامة لرجال المباحث بتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة.

كان مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على محور أكتوبر بدائرة قسم شرطة أول اكتوبر.

تم الدفع بالخدمات المرورية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص من قبل رجال المباحث تبين إصابة قائدة السيارة وهي سارة الابنة الصغرى للفنان المنتصر بالله، حيث انقلبت بها السيارة أثناء سيرها على الطريق.

وبالفحص تبين أن عجلة القيادة اختلت بسبب بقعة زيت على الطريق نتج عنه انقلاب السيارة 4 مرات، مما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة وتم نقلها للمستشفى، وقامت الخدمات بسحب السيارة، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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