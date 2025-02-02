الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات إصابة ابنة الفنان المنتصر بالله في حادث سير بأكتوبر

نجلة الفنان المنتصر
نجلة الفنان المنتصر بالله، فيتو

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات حادث انقلاب سيارة سارة الابنة الصغرى  للفنان المنتصر بالله مما نتج عن إصابتها. 

وتم تشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات حول الواقعة ومناقشة شهود العيان للوقوف على أسباب الحادث، وذلك تنفيذا لتكليفات النيابة العامة لرجال المباحث بتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة.

 

كان مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على محور أكتوبر بدائرة قسم شرطة أول اكتوبر.

تم الدفع بالخدمات المرورية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص من قبل رجال المباحث تبين إصابة قائدة السيارة وهي سارة الابنة الصغرى للفنان المنتصر بالله، حيث انقلبت بها السيارة أثناء سيرها على الطريق. 

وبالفحص تبين أن عجلة القيادة اختلت بسبب بقعة زيت على الطريق نتج عنه انقلاب السيارة 4 مرات، مما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة وتم نقلها للمستشفى، وقامت الخدمات بسحب السيارة، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 18 شخصا في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الإقليمي

المعمل الجنائي يكشف سبب حريق مستشفى 15 مايو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المباحث الجنائية حادث انقلاب سيارة للفنان المنتصر بالله مدير أمن الجيزة

مواد متعلقة

إصابة 18 شخصا في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الإقليمي

المعمل الجنائي يكشف سبب حريق مستشفى 15 مايو

7 مهام للملصق الإلكتروني.. خبير مروري يوضح خطوات تركيبه وعقوبة المخالفين.. وهذه أبرز السيارات المعفاة

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض وفاة موظف الأوبرا (صور)

فحص محاضر التغيب لكشف هوية سيدة دهستها سيارة بأكتوبر

تسيير الحركة المرورية بطريق سفاجا - قنا بعد انقلاب سيارة

القبض على سائق ميكروباص متهم بدهس مسنة في العجوزة

الجرائم الجنائية وعقوباتها، أنواع القضايا التي تسقط بمضي المدة

ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 بالدقهلية

حزمة اجتماعية جديدة، هل يتم إعلان زيادة المرتبات والمعاشات قبل رمضان؟

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2025

مدير لجنة المسابقات بالرابطة يحسم قانونية مشاركة الساعي في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

قبل عرضها علي السيسي، اجتماع حكومي رفيع المستوى لوضع إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

رغم الهزيمة بخماسية من آرسنال، جوارديولا يشيد بأداء عمر مرموش

مدبولي: إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قريبًا

وفاة الدكتور سامي عبد العزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة

منوعات

المزيد

تقرير: النساء نصف المجتمع "سكانيا فقط" في الولايات المتحدة

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

حرب الهدايا التذكارية.. حماس تمنح الأسرى خريطة فلسطين والاحتلال يرد بأساور للأسرى بالعبرية والعربية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل ترفع الأعمال فى شهر شعبان فقط؟، وكيل وزارة الأوقاف يجيب (فيديو)

لماذا حرّم الله الخمر في الدنيا وأحله في الجنة؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية