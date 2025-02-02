الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شخص داخل عقار ببدر

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص داخل منور عقار فى مدينة بدر.

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العثور على جثة ببدر

تلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من من الأهالي بالعثور على جثة شخص داخل منور عقار بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شخص بها إصابات بكسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مدينة بدر العثور على جثة ببدر قسم شرطة بدر

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