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حوادث

المعمل الجنائي يكشف سبب حريق مخزن بمستشفى الإدمان في المنيا

حريق مستشفى الصحة
حريق مستشفى الصحة النفسية في المنيا، فيتو

كشف التقرير المبدئي للمعمل الجنائي بمديرية أمن المنيا  سبب حريق نشب داخل مخزن بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان. 

حيث تبين من خلال الفحص الذي قام به المعمل الجنائي لموقع الحريق أن عقب سيجارة كان السبب في الحريق.

كانت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا قد انتقلت لموقع الحريق فور تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حريق بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق هائل داخل منزل في المنيا


وعلى صعيد آخر، تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن، بنشوب حريق بمنزل بجوار مقام الشيخ مسعود، بقرية الحوارتة  التابعة إداريا لـ مركز المنيا، نتيجة ماس كهربائي.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع الحريق وتم إخماده دون امتداده للمناطق المجاورة، دون أضرار بشرية ولكن تسبب في  خسائر مادية تنحصر في محتويات المنزل.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع الحريق وتم إخماده دون امتداده للمناطق المجاورة، دون أضرار بشرية ولكن تسبب في  خسائر مادية تنحصر في محتويات المنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بمديرية امن المنيا بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان الحماية المدنية الحريق

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