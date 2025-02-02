الأحد 02 فبراير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن تدمير 23 مبنى في مخيم جنين بالضفة الغربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تدمير 23 مبنى في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال: "نعمل كي لا تقام بنى تحتية إرهابية هناك.. نحن نمشط مئات المباني وعثرنا على مختبرات مواد متفجرة وأسلحة ووسائل إرهابية"، وذلك علي حد تعبيره.

 

نسف مربع سكني من 20 منزلا بمخيم جنين في الضفة الغربية

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا في حي الدمج بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

 

محمود عباس يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي

وأفادت «وكالة الأنباء الفلسطينية»، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.

ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من نطاق عملياته العسكرية شمال  الضفة الغربية، حيث اقتحمت صباح اليوم عشرات الآليات العسكرية بلدة طمون في محافظة طوباس وانتشر مئات الجنود فيها.

 

جيش الاحتلال يعلن استمرار عدوانه بالضفة الغربية لأجل غير مسمى

والأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن عزمه مواصلة عدوانه على الضفة الغربية المحتلة إلى أجل غير مسمى.

وادعى  جيش الاحتلال: "لن نغادر حتى تفكيك البنية التحتية للإرهاب بالضفة وعملية السور الحديدي ليس لها زمن محدد" في ما يبدو إشارة إلى عزمه على مواصلة عدوانه حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية بالضفة.

 

عملية السور الحديدي في الضفة الغربية 

ويأتي ذلك بعد بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على العملية العسكرية ضد الضفة الغربية اسم “السور الحديدي”، والتي بدأها نتنياهو لإرضاء وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من أجل البقاء في الحكومة.

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