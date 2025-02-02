الأحد 02 فبراير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال ينسف مربعًا سكنيًا من 20 منزلا بمخيم جنين في الضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

 أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا في حي الدمج بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب «القناة 14 العبرية»، فإن قوات الاحتلال تفجر 20 منزلا بحي الدمج في مخيم جنين بـ الضفة الغربية.

 

جيش الاحتلال يعلن استمرار عدوانه بالضفة الغربية لأجل غير مسمى

 والأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن عزمه مواصلة عدوانه على الضفة الغربية المحتلة إلى أجل غير مسمى.

وادعى  جيش الاحتلال: "لن نغادر حتى تفكيك البنية التحتية للإرهاب بالضفة وعملية السور الحديدي ليس لها زمن محدد" في ما يبدو إشارة إلى عزمه على مواصلة عدوانه حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية بالضفة.

 

عملية السور الحديدي في الضفة الغربية 

 ويأتي ذلك بعد بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على العملية العسكرية ضد الضفة الغربية اسم “ السور الحديدي ”، والتي بدأها نتنياهو لإرضاء وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من أجل البقاء في الحكومة.

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