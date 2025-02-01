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جامعة القناة تنظم حملة تثقيفية متكاملة للعاملين بمركز القنطرة غرب (صور)

جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو

نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التابعة لجامعة قناة السويس بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حملة تثقيفية شاملة للعاملين بمقر مجلس ومركز مدينة القنطرة غرب.  

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قافلة دعوية من الأزهر الشريف 

تضمنت القافلة الدعوية القادمة من مجمع البحوث الإسلامية تحت إشراف منطقة وعظ الإسماعيلية، إلى جانب ندوات صحية وتعليمية وتوعوية ؛ بهدف نشر الوعي وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية والصحية بين المواطنين.  

جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو

أهمية الدور التنويرى للجامعة 

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أهمية الدور التنويري للجامعة في خدمة المجتمع، مشددًا على ضرورة نشر الثقافة والتوعية في مختلف المجالات لضمان مجتمع أكثر وعيًا وإدراكًا للتحديات التي يواجهها. 

جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو

المشرفون على القافلة 

عُقدت الحملة تحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أكدت على حرص الجامعة على تنفيذ برامج تثقيفية متكاملة تخدم المجتمع المحلي وتحقق أهداف التنمية المستدامة.  

 

وكان في استقبال وفد الجامعة محمد عيد منصور، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وإبراهيم سعيد مطر، نائب رئيس المركز، اللذان ثمّنا الجهود المبذولة من الجامعة في تقديم الدعم للعاملين بمركز ومدينة القنطرة غرب. 

جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو

بداية الندوة الدينية 

بدأت فعاليات الحملة بندوة دينية قدمها علماء من منطقة وعظ المنوفية بالأزهر الشريف، حيث تناول فضيلة الشيخ محمد سعيد تفاصيل رحلة الإسراء والمعراج، متحدثًا عن خروج النبي، عليه الصلاة والسلام، إلى الطائف وما لاقاه هناك، مرورًا برحلته بالبراق وصلاة الأنبياء، وانتهاءً بالمعراج.  

 

كما استعرض فضيلة الشيخ عمرو محمود مفهوم العبودية لله، مؤكدًا أن الشرف في طاعة الله، بينما تعد المذلة في العبودية لغيره، مسلطًا الضوء على رحمة النبي بأمته. 

 

فيما تحدث فضيلة الشيخ محمود بسيوني عن منزلة الأخلاق في الإسلام، ودورها في العبادات والمعاملات، مستشهدًا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

 

وفي الجانب الصحي، وتحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قدمت الدكتورة بسنت علي، المعيدة بقسم تمريض الأطفال، ندوة حول الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، تناولت خلالها كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، خاصة بين الأطفال، موضحة طرق الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال من عمر سنة وحتى 12 سنة، وأساليب الإسعافات الأولية لحالات الاختناق.

 

كما قدمت  مادلين فيكتور، مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فرع الإسماعيلية، ندوة حول دور منظومة التأمين الصحي الشامل، تناولت خلالها أهمية التأمين الصحي، الجهات المسؤولة عن إدارته، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة إلى توضيح خطوات التسجيل في المنظومة والفئات المستحقة للدعم الصحي.

 

وفي إطار التوعية البيئية، قدمت إيمان سيد علي، مدير إدارة الإعلام والتوعية بمكتب وزير الري، ندوة بعنوان "قضية المياه في مصر والتحديات التي تواجه الدولة"، ناقشت خلالها مشكلة محدودية الموارد المائية وأبرز التحديات التي تواجه الدولة، مع استعراض الحلول التي تتبناها وزارة الري لضمان استدامة الموارد المائية، مؤكدة على دور الأفراد في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

 

جاءت الحملة بتنظيم  إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، وتحت إشراف لبنى زكي، حيث شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور، الذين أشادوا بأهمية الموضوعات المطروحة ودورها في توعية المجتمع بقضايا دينية وصحية وبيئية مؤثرة.

 

 

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