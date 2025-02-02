الأحد 02 فبراير 2025
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صحة الإسماعيلية تنظم دورة تدريبية حول تحليل ومعالجة بيانات المنشآت الصحية (صور)

جانب من التدريب،
جانب من التدريب، فيتو

اختتمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، فعاليات الدورة التدريبية التى نظمها مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات حول "سيستم المنشآت الصحية". 

صحة الإسماعيلية تنظم دورة تدريبية حول الترصد والأمراض المعدية (صور)

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المستهدفون من الدورة 

واستهدفت الدورة 17 مسئولا من مسئولى قائمة المنشآت بالمديرية والإدارات الصحية والمستشفيات في محافظة الإسماعيلية

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

الهدف من إقامة التدريب 

ويأتى التدريب تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، واستكمالًا لسلسلة الدورات التدريبية التي يقدمها مركز تدريب إدارة نظم المعلومات ويهدف إلى تدريب مسئولى قائمة المنشآت الصحية بمراكز المعلومات بالمديرية والإدارات الصحية والمستشفيات على تسجيل البيانات الخاصة بالأصول بأنواعها ونظم المعلومات الجغرافية gis وفقًا لخطة برنامج التحول الرقمي للمعلومات. 

 

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

 

 

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

المحاضرون في الدورة التدريبية 

وأوضح عبد الله حسين، مدير مركز تدريب نظم المعلومات في مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن الدورة التدريبية والتى حاضر بها مدربين من مركز معلومات وزارة الصحة تناولت التدريب العملى على معالجة البيانات ورفع جودتها بهدف رفع كفاءة مستخدمي البيانات.

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

المشرفون على إعداد الدورة 

وأشرف على الدورة عادل عمار مدير مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، وعبد الله حسين مدير مركز تدريب نظم المعلومات بمديرية الصحة بالإسماعيلية. 

ومن جانبها قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في  محافظة الإسماعيلية، أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة الكوادر البشرية من الفرق الطبية واطلاعهم على كل جديد، وتنشيط التعليم الطبى المستمر بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات بالمحافظة.  

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