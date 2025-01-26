جامعة القناة تعلن عن حصاد نادي ريادة الأعمال 2024

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن نادي ريادة الأعمال بالجامعة حقق إنجازات استثنائية خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن النادي أصبح منصة داعمة للابتكار والتطوير، تسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين.

أهمية نادي ريادة الأعمال بالجامعة

وأضاف أن النادي يلعب دورًا محوريًا في ربط البحث العلمي بالصناعة، بما يتماشى مع رؤية الجامعة لدعم التنمية المستدامة وتنمية قدرات الشباب ليكونوا قادة المستقبل.

أبرز الخدمات التي قدمها النادي خلال 2024

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة القناة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن النادي قدم خلال العام العديد من الخدمات المتميزة التي هدفت إلى تعزيز دور ريادة الأعمال في مختلف المجالات.

جانب من أنشطة نادي ريادة الأعمال،فيتو

جانب من أنشطة نادي ريادة الأعمال،فيتو

وأشار إلى أن النادي يعمل على تقليل الفجوة بين البحث العلمي والصناعة من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات التي جمعت بين الباحثين ورجال الأعمال، مما أسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية.

تنظيم فعاليات النادي

وبدورها، أشارت الدكتورة أفنان بركات، مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، إلى أن عام 2024 شهد تنظيم فعاليات بارزة من بينها الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بمشاركة 13 جامعة من إقليم القناة وسيناء وأكثر من 20 جهة تمثل النظام البيئي لريادة الأعمال.

جانب من أنشطة نادي ريادة الأعمال،فيتو

جانب من أنشطة نادي ريادة الأعمال،فيتو

وأضافت أن النادي أطلق العديد من المبادرات والبرامج المتميزة مثل مبادرة "سيدات رائدات" في محافظة الإسماعيلية، التي أسفرت عن تخرج الدفعة الأولى من رائدات الأعمال، إلى جانب تنفيذ برامج ما قبل الاحتضان التي استهدفت صناعات مختلفة.

تأسيس شركة مساهمة مصرية

شهد العام أيضًا تنظيم فعاليات مميزة مثل المائدة المستديرة التي ناقشت آليات تأسيس شركة مساهمة بجامعة قناة السويس، واستضافة جولات "تيكني" على مدار ثلاث سنوات متتالية بمشاركة جامعات من إقليم القناة وسيناء، بالإضافة إلى استضافة الدوري المصري لريادة الأعمال التابع لأكاديمية البحث العلمي. كما نظم النادي مجموعة من الورش التدريبية التي استهدفت طلاب التعليم الفني وطلاب التخرج، حيث تم تدريبهم على كتابة المشروعات وتأمين التمويل اللازم لها من الجهات المختلفة.

حقق خريجو النادي إنجازات لافتة على المستوى المحلي والدولي، حيث حصلوا على مراكز أولى في العديد من المسابقات، مما يعكس تأثير النادي في تمكين الشباب ودعم مشروعاتهم الريادية.

كما حرص النادي على تسويق مشروعات الباحثين وتنظيم ندوات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتعزيز قدرتهم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.