ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، والذي وقع اليوم الأحد بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بكوبرى البغادة بمركز ومدينة القصاصين عن إصابة كل من.

أسماء المصابين في الحادث

أنور محمد سيد أحمد ٧٠ سنة مصاب بجروح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأسامة محمد الفرماوي ٤٨ سنة مصاب باشتباه كسر بالترقوة، ومحمد محمود محمد ٢٥ سنة مصاب باشتباه كسر بالترقوة، وعماد أنور محمد السيد ٤٣ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أسماء باقي المصابين

بالإضافة إلى إصابة إبراهيم عبد الهادي إبراهيم ٦٠سنة مصاب بكدمة بالحوض، ومحمد رويحل حسين سلامه ٣٧ سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأشرف مصطفى سيد أحمد ٥٢ سنة مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وياسمين مصطفى علي محمد ٣٠ سنة مصاب باشتباه كسر بالساق، وأسامة إبراهيم موسي ٤٣ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وكان قد شهد طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

إخطار بوقوع حادث

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بالقرب من مركز ومدينة القصاصين بكوبرى البغادة.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من خدوش وكدمات وسحجات وجروح بالجسم حيث تم إسعافهم ورعايتهم طبيا.

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