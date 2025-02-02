صحة الإسماعيلية تنظم دورة تدريبية حول الترصد والأمراض المعدية (صور)

اختتمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، الدورة التدريبية التى نظمتها إدارة التدريب بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائى،تحت عنوان "الترصد والأمراض المعدية" لعدد 22 من الأطباء والصيادلة بديوان مديرية الصحة والمستشفيات والإدارات والوحدات الصحية.

الهدف من عقد الدورة التدريبية

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة الكوادر البشرية من الفرق الطبية واطلاعهم على كل جديد، وتنشيط التعليم الطبى المستمر بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات بالمحافظة.

جانب من الدورة،فيتو

جانب من الدورة،فيتو

جانب من الدورة،فيتو

أبرز محاور الدورة التدريبية

حاضرت في الدورة الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، وتناولت مقدمة عن الوبائيات، نظام الترصد ( مفاهيم، اهداف، مؤشرات نظام الترصد الجيد، انواعه ) وشرح نظام الترصد الروتيني ونظام الترصد المبني علي الحدث، وخطوات تقصي التفشيات الوبائية وكيفية التعامل مع الأحداث الصحية وأهمية التواصل من أجل المخاطر، ووضع الفرضيات وتقييمها وإعداد تقرير بصورة جيدة عن التفشيات الوبائية.

جانب من الدورة،فيتو

جانب من الدورة،فيتو

جانب من الدورة،فيتو

تنفيذ ورش عمل حول كيفية نقل المعلومات وتداولها

كما تضمن التدريب تنفيذ ورش عمل عن كيفية نقل المعلومات وتداولها،وكيفية رسم المنحنى الوبائي بأنواعه وكذلك كيفية اتقان استخدام السرد الخطي للحالات بالأحداث الصحية،كما الأمراض المعدية وخاصة الأمراض المستهدفة بالتطعيم،وطرق ومواعيد الإبلاغ عن الأمراض المعدية.

جانب من الدورة،فيتو

جانب من الدورة،فيتو

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