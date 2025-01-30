ضبط 27 طن أسماك مجهولة المصدر في الإسماعيلية (صور)

تمكنت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، خلال حملة رقابية قامت بها من ضبط أطنان من الأسماك الفاسدة وذلك قبل بيعها للمواطنين.

تكثيف الحملات بالإسماعيلية

وكانت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية شنت عدد من الحملات الرقابية؛ للتأكد من جودة اللحوم والمنتجات المقدمة للمواطنين، وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة للتفتيش بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومباحث التموين، ومباحث الوزارة.

جانب من المضبوطات،فيتو

جانب من المضبوطات،فيتو

نتائج حملات الطب البيطرى بالإسماعيلية

و من جانبه قال الدكتور حامد موسى الأقنص وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية.

جانب من المضبوطات،فيتو

جانب من المضبوطات،فيتو

ضبط 27 طنا من الأسماك

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 15 طنا من الأسماك المجمدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و12 طن من الأسماك مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.



جانب من المضبوطات،فيتو

جانب من المضبوطات،فيتو

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، حملات التفتيش المكثفة التي تنفذها مديرية الطب البيطري للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

جانب من المضبوطات،فيتو

جانب من المضبوطات،فيتو

و يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية صحة المواطنين وضمان وصول منتجات غذائية آمنة إليهم.

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