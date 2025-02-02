5 أزمات تعجل برحيل مجلس حسين لبيب.. الأزمة المالية وندرة الصفقات أبرز المعوقات.. وتراجع النتائج تشعل غضب الجماهير

الزمالك، اشتعلت الأزمات داخل جدران نادي الزمالك ووصلت الانتقادات إلى حد قد لا يتحمله مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، وذلك بسبب عدد من الملفات التي قد تشهد تعثرا ملحوظا أو تراجعا غير مقصودا، ترفضه جماهير القلعة البيضاء وأعضاء جمعيتها العمومية.

نتائج متواضعة

وتعد الأزمة الأبرز خلال الوقت الحالي هي تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ في بطولة الدوري الممتاز، وازدادت الأمور تعقيدا بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق الملكي أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، وهو ما أثار غضب جماهير النادي بشكل كبير.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، حصل عليها من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في مواجهتين والخسارة في 3 لقاءات، فيما يحتل بيراميدز صدارة الترتيب بـ24 نقطة، ويأتي الأهلي في الوصافة بـ20 نقطة ويتبقى له مباراة يخوضها اليوم أمام مودرن سبورت.

صفقات لا تلبي الطموحات

ويقدم الزمالك حتى الآن أداء غير موفق - على حد وصف جماهيره - على مستوى الصفقات والتعاقدات الجديدة، خاصة وأن الأهلي على الجانب المقابل نجح في تدعيم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين المميزين أبرزها المغربي أشرف بن شرقي، فضلا عن التعاقد مع محمد حسن تريزيجيه بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وتمكن نادي الزمالك حتى الآن من التعاقد مع عدد قليل من اللاعبين وهم، أحمد حسام في خط الدفاع قادما من الجونة، ومحمود جهاد لاعب الوسط قادما من نادي فاركو، وهي صفقات يراها جمهور النادي الأبيض غير مؤثرة ولا تليق بالميركاتو الشتوي لباقي الأندية المنافسة في الدوري المصري.

تراجع في الخدمات

وهناك أزمة ثالثة أيضا تهدد بقاء مجلس حسين لبيب داخل نادي الزمالك، وهي حالة الغضب التي سيطرت خلال الفترة الأخيرة على أعضاء الجمعية العمومية بسبب تراجع مستوى الخدمات داخل مقر النادي، وتوقف الإنشاءات وعمليات التجديد والتطوير وهو ما أثر بالسلب على الشكل الجمالي داخل النادي.

أزمات مالية

ولا تقل الأزمة المالية الحالية أهمية عن باقي الأزمات، حيث يعاني الزمالك من أزمات مالية طاحنة، هي كلمة السر في كل ما سبق ذكره، فبدون المال لن يتمكن مجلس الإدارة من عقد الصفقات، وبدون المال لن يكون هناك تطوير في الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية، حيث ذهب البعض إلى أن الأزمة المالية الحالية تعود لفشل مجلس الإدارة في توفير الموارد المالية المناسبة، ويرى معسكر آخر أن المجلس غير مسئول عنها وأنها تركة ثقيلة قد ورثها مرغما عليها.

غياب الرؤية المستقبلية

ويواجه مجلس حسين لبيب انتقادات كبيرة أيضا بسبب غياب الرؤية المستقبلية عن النادي، حيث لا يعلم أحد متى تنتهي الأزمات المالية للنادي، ومتى يتم إبرام الصفقات والتعاقدات الجديدة، وهو وضع لا تقبله جماهير القلعة البيضاء في ظل منافسة باتت حامية مع فرق وأندية أخرى مثل الأهلي وبيراميدز وغيرها من أندية الدوري الممتاز.

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