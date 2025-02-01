السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

طبيب الزمالك يكشف موقف المصابين قبل مباراة الإسماعيلي بالدوري

طبيب الزمالك
طبيب الزمالك

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك موقف اللاعبين المصابين قبل مباراة الإسماعيلي القادمة في الدوري.

وأكد أسامة أن محمود بنتايك تم الاطمئنان عليه، وهو حاليا مصاب بجرح في الوجه، وسيتم إجراء مراجعة طبية له غدًا، واتخاذ قرار بنزوله للتدريبات يوم الإثنين.

وتابع أسامة في تصريحات عبر قناة الزمالك، أن مصطفى الزناري وناصر ماهر تم تكثيف البرنامج التأهيلي لهما وهناك إمكانية كبيرة للحاقهما بمباراة الإسماعيلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن شيكابالا  أجرى تدريبا في الجيمانيزيوم اليوم ويتم تجهيزه لمباراة الإسماعيلي بعد إقتراب تعافيه من نزلة البرد.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها  مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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