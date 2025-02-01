السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل الانضمام إلى الزمالك، أحمد حسام يودع فريقه برسالة مؤثرة

أحمد حسام، فيتو
أحمد حسام، فيتو

حرص أحمد حسام على توديع فريقه نادي الجونة، بعد رحيله عن صفوفه قبل الانتقال إلى الزمالك.

وكان مصدر في الزمالك أكد أن الأبيض أتم الاتفاق مع الجونة على ضم أحمد حسام في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب أحمد حسام عبر حسابه الرسمي على انستجرام:" بعد 6 سنين من أحلى الفترات في حياتي، جت اللحظة اللي لازم أودع فيها النادي اللي كان بالنسبة لي أكثر من مجرد مكان بلعب فيه، كان عيلة بجد. 

وواصل:" شكرًا لكل مدرب، لكل زميل، ولكل حد كان جزء من الرحلة دي. مش هنسى اللحظات الحلوة ولا الذكريات اللي هتفضل معايا طول العمر، ذكريات مش هتنسى، متحمس لما هو قادم".

الجونة يودع لاعبه أحمد حسام

وودع فريق الجونة، لاعبه أحمد حسام بعد رحيله عن الفريق في الميركاتو الشتوي للموسم الجاري 2024-2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة عبر فيس بوك صورة لـ أحمد حسام وعلقت:" ‎من أول يوم لك في قطاع الناشئين حتى أصبحت واحد من أهم رجالنا في الملعب، كنت دايمًا مثال للاجتهاد والروح العالية.

وواصل:" شكرًا يا أحمد على كل لحظة أديت فيها بقلبك مع الجونة. بنتمنالك كل النجاح والتوفيق في اللي جاي، وهتفضل دايمًا واحد مننا.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎BLOCUNAFC စ် KGB 반한보 Thank и #THEGOUNIES‎‏'‏‏


فيما قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأحد.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها  مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد حسام أحمد حسام لاعب الزمالك الجديد صفقات الزمالك الجونة

مواد متعلقة

تمهيدا للانضمام للزمالك، الجونة يودع لاعبه أحمد حسام

الاتحاد السكندري يتعادل مع بتروجيت سلبيا في الدوري الممتاز

سامسون يساهم بأربعة أهداف في فوز كاظمة الكويتي على التضامن (فيديو)

قرار جديد من جروس قبل مواجهة الزمالك والإسماعيلي

تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

أبرزها القمة، 5 مباريات نارية تنتظر الزمالك في شهر فبراير

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول أمام بورنموث
ads

الأكثر قراءة

بأوامر من ترامب، الجيش الأمريكي ينفذ ضربات في الصومال

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بالمحافظات

ترامب يدعو السيسي لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يتقدم على مايوركا 0/1 في الشوط الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

تقلبات جوية وأمطار وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

منوعات

المزيد

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

ميجان ماركل تعتزم تأليف كتاب يتناول حياة ما بعد الطلاق وهاري يصاب بالصدمة

مشهد مخيف، الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان

حقيقة الفرق في الثرثرة بين الرجال والنساء.. دراسة تكشف

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الفائدة في 7 دول خلال يناير 2025

أسعار الذهب اليوم السبت 1-2-2025 في عمان

1480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر يناير

185 جنيها زيادة في الجرام عيار 21، تحركات أسعار الذهب خلال شهر يناير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر الموالد الصوفية في شهر شعبان بالقاهرة والمحافظات

ما حكم صيام التطوع في شهر شعبان؟ الإفتاء ترد

احتفالا بمولدها.. لمحات من تاريخ السيدة عائشة المعروفة بعائشة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية