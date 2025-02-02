سيارات الإسعاف تدخل معبر رفح لنقل الدفعة الثانية من المصابين الفلسطينيين

عبرت سيارات الإسعاف المصرية بوابات معبر رفح البري لنقل الدفعة الثانية من مصابي قطاع غزة بعد فتحه أمس للعلاج في المستشفيات المصرية ومستشفيات محافظة شمال سيناء.

واستقبل معبر رفح البري مساء أمس السبت 37 مصاب و38 مرافق فلسطيني قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وكان أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن 90% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة مصرية خالصة، ويتم استقبال مساعدات من دول أخرى أيضا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: أن معبر رفح استقبل 37 مريضا فلسطينيا و38 مرافقا، وغدا سوف يستقبل 50 آخرين.

وصول دفعة من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح

وفي وقت سابق من اليوم السبت وصلت سيارات الإسعاف لمعبر رفح المصري، لنقل المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.