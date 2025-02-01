معبر رفح يستقبل 37 مصابا فلسطينيا لتلقي العلاج في مصر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن معبر رفح استقبل 37 مصابا فلسطينيا، لتلقي العلاج في مصر برفقتهم 38 من ذويهم.

وصول دفعة من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح

وفي وقت سابق من اليوم السبت وصلت سيارات الإسعاف لمعبر رفح المصري، لنقل المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر.

معبر رفح يستعد لإدخال المرضى الفلسطينيين إلى مصر

وخرجت أول دفعة من المرضى من قطاع غزة عبر معبر رفح نحو مصر بآلية تشرف عليها منظمة الصحة العالمية.

واعتبارا من أمس الجمعة يتم السماح لـ200 جريح بمغادرة معبر رفح للعلاج برفقة عدد من أفراد عائلاتهم، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل المعبر ستكون بحضور بعثة الاتحاد الأوروبي.

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