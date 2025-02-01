دخول أول دفعة من مصابي غزة عبر معبر رفح للعلاج في مصر

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» لحظة وصول سيارات الإسعاف لمعبر رفح، والتي تنقل 50 مصابا فلسطينيا لتلقي العلاج في مصر.

وخرجت أول دفعة من المرضى من قطاع غزة عبر معبر رفح نحو مصر بآلية تشرف عليها منظمة الصحة العالمية.

وتقل سيارات إسعاف 50 جريحا ومريضا ضمن أول دفعة إجلاء طبي تغادر غزة من معبر رفح الذي كان مغلقا منذ مايو الماضي، وذلك وفقا لأولى مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

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