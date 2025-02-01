السبت 01 فبراير 2025
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سياسة

حزب الوفد ينظم زيارة لمعبر رفح الإثنين المقبل

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

أعلن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامه تنظيم زيارة لمعبر رفح الحدودى وخاصة فى هذه الظروف بالغة الحساسية والاهمية التي تتعرض لها البلاد والهجمة الشرسة من القوى الخارجية من أجل تهجير الفلسطينيين قسرا الى سيناء المصرية.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة 


وأضاف الحزب فى بيان له،  نحن فى الوفد نؤمن إيمانا تاما بأن المصلحة العليا للبلاد تأتى فى المقام الأول للحزب فنحن فى حزب الوفد نقدر المسئولية التاريخية الملقاة على عاتق القيادة المصرية ومن هنا نعلن باسم حزب الوفد مساندتنا بلا حدود للقائد الرئيس السيسى رئيس الجمهورية ضد اى مخطط للنيل من أمننا القومي.


وتابع الحزب، لذلك قررنا الذهاب الى مدينة رفح  بقيادة رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا للوفد ونواب الوفد بمجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الحزب من كافة المحافظات وذلك صباح الاثنين الموافق 3 فبراير وتقديم المساندة اللا محدودة لإخواننا فى غزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وأن نصدر للعالم أجمع أننا يد واحدة أمام التهديد الخارجي.

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