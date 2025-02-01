السبت 01 فبراير 2025
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أبوتريكة المستقبل، حمزة أبو حجر أفضل لاعب.. أكاديمية الأهلي بالجزيرة تشارك في بطولة الغردقة

فيتو

شارك فريق أكاديمية النادي الأهلي فرع الجزيرة في بطولة الغردقة التي أقيمت بنادي سينزو في الفترة من 24 إلى 27 يناير 2025، بمشاركة فرق من أكاديميات مختلفة.

وشارك لاعبو أكاديمية الأهلي من الفئات العمرية 2017، 2016، 2015، 2014، 2013، 2012، وكان من بين أبرز اللاعبين المشاركين:
سليمان أحمد سليمان (2016)، وياسين حسام الدين (2017)، وحمزة رامي (2017)، وعلي عمار علاق (2012)، وحمزة أحمد أبوحجر  (2016)، ويوسف حسام (2015)، وأحمد محمد مدحت (2017).

وقد شهدت البطولة منافسات قوية، وأسفرت عن حصول اللاعب "حمزة أبوحجر" على جائزة أفضل لاعب في البطولة، مما يعكس التميز الكبير لأكاديمية الأهلي.

من جانبه، أثنى كابتن رامي عبد الحفيظ، مدير أكاديمية الأهلي فرع الجزيرة، على مستوى اللاعبين وأكد على تميزهم.
وعبر عن سعادته بمستوى اللاععبين الذين أظهروا قدرة كبيرة على التنافس أمام فرق قوية، مضيفا أن البطولة كانت فرصة رائعة لهم لإثبات قدراتهم، مشددا على تقديم الأكاديمية  أفضل برامج التدريب لتطويراللاعبيبن.


وأكد مدير أكاديمية الأهلي فرع الجزيرة، مستويات الفرق المشاركة كانت مبهرة، وما ميز البطولة هذا العام هو الروح الرياضية والمستوى الفني العالي الذي ظهر من جميع الفرق.


ووجه الشكر إلى جميع القائمين على البطولة لتنظيمهم الرائع، كما وجه التهنئة إلى اللاعب حمزة أبوحجر على جائزة أفضل لاعب التي حصدها في البطولة.

 

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