محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النصر الإبتدائية لمتابعة سير العملية التعليمية

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مدرسة النصر الابتدائية المشتركة الخاصة بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب لمتابعة انتظام العملية التعليمية وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها، رافقه خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب وأميرة صبحي مديرة المدرسة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد الفصول الدراسية

واستهل محافظ أسيوط زيارته لمدرسة النصر الابتدائية المشتركة الخاصة بتفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف الدراسية المختلفة بالمرحلة الإبتدائية، واطمأن على انتظام الدراسة بها وتحاور مع التلاميذ واستمع إليهم ومشاركتهم مع المعلمين متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، موجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته.

واستكمل محافظ أسيوط جولاته بتفقد ملعب المدرسة واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة التي أوضحت أن الفصول الدراسية بالمدرسة وعددهم 6 فصول دراسية للصفوف المختلفة بالمرحلة الإبتدائية وفصلين لرياض الأطفال وأن إجمالي عدد التلاميذ بالمرحلة الإبتدائية بالمدرسة 295 تلميذ وإجمالى عدد الأطفال بمرحلة رياض الأطفال 100 طفل خلال العام الدراسي الجاري.

وأكد محافظ أسيوط في نهاية الجولة على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة للمدارس بكافة المراكز والأحياء لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومدى تهيئة الأجواء المناسبة لأركان العملية التعليمية وتقديم جميع سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة، موجهًا بأهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد والآمن للطلاب لتحفيزهم على الالتزام والتحصيل الدراسي.

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