تحرير 400 محضر بمجال المخابز وعدم الإعلان عن الأسعار في حملة بأسيوط



قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تحرير 448 محضر تمويني منها 350 محضرا متنوعا في مجال المخابز و50 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي وضبط 540 كيلو سكر و512 زجاجة زيت مخصصة للتموين وضبط 62 شيكارة أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بأسيوط

وأشار محافظ أسيوط إنه تم ضبط لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال عدة حملات تموينية بالأسواق والمخابز والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز على مدار أسبوع بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز في إطار تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية وضبط التلاعب في الأسعار وأسفرت الحملات على مدار 5 أيام على تحرير 448 محضر تمويني للمخابز البلدية والأسواق منهم 98 محضر في مجال الأسواق حيث تم ضبط 64 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 260 كيلو جرام لحوم مجمدة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و48 برطمان حلويات أطفال غير صالحة.

كما تم ضبط 650 كيس كرتونية بدون بيانات و1200 قطعة مشروب سكري غير صالحة وضبط 130 برطمان صلصة وضبط 300 كيلو جرام سماد زراعية غير مسجل بوزارة الزراعة و207 باكو معسل مغشوش و62 شيكارة أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق وضبط 540 كيلو سكر و512 زجاجة زيت و192 كيس مكرونة وتجميع 35 أسطوانة بوتجاز صغيرة الحجم بدون وجه حق وتحرير 11 محضر سجائر بأزيد من السعر و5 محاضر غلق تجار تموينيين و10 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز وتحرير 15 محضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز و5 محاضر مزاولة منشأة بدون ترخيص و50 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية و14 محاضر عدم حمل شهادات صحية أما في مجال المخابز البلدية فقد تم تحرير 350 محضر متنوع ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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