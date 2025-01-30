الخميس 30 يناير 2025
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اصطفاف معدات المراكز والأحياء بأسيوط للتعامل مع الطوارئ|صور

اصطفاف معدات محافظة
اصطفاف معدات محافظة أسيوط، فيتو

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ اصطفاف معدات المراكز والأحياء والقطاعات الخدمية وشركات المرافق بالمحافظة للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها الفنية لمواجهة أي طارئ وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة منال عوض وزير التنمية المحلية بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء وإتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية في كافة مراكز وقرى المحافظة.

 

جاء ذلك بمشاركة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، ورؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية عليها 

 

حيث تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه؛ السيارات والمعدات المشاركة في الاصطفاف وشاهد تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات والسيارات المشاركة كـ (الأوناش، واللوادر، والحفارات، ووحدات تدخل سريع وسيارات شفط مياه وسيارات شفط الأتربة، ونافوري، ومدمج، وكباش) فضلًا عن سيارات الإسعاف.

وأكد محافظ أسيوط على جاهزية مختلف الجهات ومعداتها واطمأن على مدى سرعة التحرك والتعامل مع المواقف في حالة حدوث أي مشكلة أو طارئ من خلال الخطة الملائمة مع وضع الخطط البديلة للتدخل الفوري وسرعة التعامل معها موجهًا الشكر لكافة المشاركين في الاصطفاف لجاهزيتهم واستعدادهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتقديم الخدمات للمواطنين بكافة ربوع المحافظة. 

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف 650 معدة للتأكد من جاهزيتها لمواجهة الأزمات (صور)

اصطفاف 15 مركبة ومعدة تابعة لمحافظة أسيوط بعد صيانتها (صور)

 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمديريات ورؤساء المراكز والأحياء وكافة شركات المرافق مع ربطهم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24ساعة خاصة في حالة حدوث أي طارئ لمجابهة الأزمات في أسرع وقت ممكن حيث تم تخصيص أرقام خطوط ساخنة لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين وهي (2135858/ 088) و( 2135727/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ والتعامل الفوري معها مشيرًا إلى ضرورة متابعة الإمكانات البشرية المدربة على سرعة التفاعل مع الأزمات والسيطرة الكاملة لاحتواء المواقف المختلفة والتعامل معها بكامل القوة عند اللزوم.

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