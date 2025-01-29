مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر في رمضان

نظمت إدارة جنوب مصر للسكر والغدد الصماء ووحدة الغدد الصماء والسكر بقسم الأمراض الباطنة بمستشفيات جامعة أسيوط بالتعاون مع إدارة التدريب الفني للتمريض، ندوة توعوية تحت عنوان "صيام آمن في رمضان لمرضى السكري ومضاعفاته"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

تضمنت ندوة جامعة أسيوط عدة محاضرات منها، عن السكر وعلاقته بالكبد وتأثير الصوم عليه، للدكتور محمد اليمني رئيس قسم الأمراض الباطنة، ومحاضرة عن السكر وأدوية السكر والأنسولين فى رمضان، للدكتورة لبنى التوني أستاذ الأمراض الباطنة، ومحاضرة عن السكر وعلاقته بالقلب للدكتورة سهير أبو القاسم أستاذ الأمراض الباطنة، ومحاضرة عن السكر وعلاقته بالكلى للدكتور سمير كمال أستاذ الأمراض الباطنة ونائب مدير المستشفى الرئيسي، ومحاضرة عن أعراض ارتفاع السكر وقياس السكر فى رمضان للدكتورة حنان محمود أستاذ الأمراض الباطنة.

السمنة وشهر رمضان الأسباب وطرق الوقاية

كما نظمت جامعة أسيوط محاضرة عن السمنة وشهر رمضان الأسباب وطرق الوقاية للدكتورة كريمة صبحي استشاري مساعد طب الصحة العامة، ومحاضرة عن التغذية فى رمضان للدكتورة سميرة فوزي أخصائي تغذية علاجية، ومحاضرة عن أدوية السكر فى رمضان للدكتورة سلمى مختار مدرس الأمراض الباطنة، ومحاضرة عن أهمية العناية بالقدم السكري للدكتورة دعاء غانم استشاري الأمراض الباطنة، ومحاضرة عن السكر والغده للدكتورة غادة عبد الرحمن رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر، ومحاضرة عن أهمية الرياضة لمريض السكر فى رمضان لـ سناء مزيد مدير إدارة التدريب، ومحاضرة عن أهمية فحص قدم مريض السكر للدكتورة هناء رشاد بإدارة التدريب.

وعلى هامش الندوة تم تنظيم حلقة نقاشية تحدث فيها الدكتور أسامة عوض خطيب وإمام بهيئة الأوقاف بأسيوط عن الصوم ومتى يجوز الإفطار، وتلقى عددا من الأسئلة من الحضور حول هذا الموضوع.



واختتمت فعاليات الندوة بتكريم الدكتور أسامة عوض خطيب، وتوزيع كتاب المثقف السكرى على تمريض المراكز الصحية بأسيوط، والذين اجتازوا دورة المثقف السكري، التى أقيمت لتمريض مستشفيات جامعة أسيوط ومراكز الصحة بأسيوط.

جاءت الندوة بتنظيم من الدكتورة هناء رشاد زميل تمريض بإدارة التدريب، والدكتورة هويدا خلف استشاري مساعد تمريض الباطني ومسئول التثقيف الصحي بمركز السكر، وسناء مزيد مدير إدارة التدريب وعضو بالجمعية.

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