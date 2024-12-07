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الانتهاء من إنشاء مدرسة الأمل للصم والبكم ببني عدي بأسيوط بتكلفة 24 مليون جنيه

مدرسة الأمل بمنفلوط
مدرسة الأمل بمنفلوط أسيوط، فيتو

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية لمدرسة الأمل للصم والبكم بقرية بني عدي بمنفلوط التي يتم إنشاؤها بتكلفة 24 مليون جنيه، ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية لتوفير الخدمات التعليمية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، واستكمالًا لخطة المحافظة في بناء مدارس جديدة وتنفيذ أعمال توسعة وإحلال كلي وجزئي للمدارس القائمة بالفعل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

 

رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير المنظومة التعليمية وتوفيرها بالقرى والمناطق المحرومة الأكثر احتياجًا ووضعها على رأس الأولويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

إنشاء مدرسة الأمل للصم والبكم بقرية بني عدي 

وأوضح محافظ أسيوط أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع أسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام الفرع تشرف على أعمال إنشاء مدرسة الأمل للصم والبكم بقرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط بتكلفة 24 مليون جنيه بطاقة 14 فصلًا دراسيًّا، بخلاف غرف الإدارة والمعامل حيث يجري الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم. 

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ولفت محافظ أسيوط إلى تطبيق كافة المعايير والمواصفات الفنية الحديثة أثناء مراحل الإنشاء حيث روعي تصميم ممرات لذوي القدرات الخاصة للصعود والهبوط ودورات مياه مجهزة لهم لتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان بالإضافة إلى خزانات المياه أعلى المباني وتوفير صناديق للحريق بكافة الأدوار طبقًا لتعليمات الحماية المدنية وتركيب كشافات المدرسة من النوع الموفر للطاقة "Led Tube".

كما تم استبدال الزجاج العادي بزجاج غير قابل للكسر، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام توفير الخدمات المختلفة المتعلقة بالأشخاص ذوي الهمم، من بينها الخدمات التعليمية لتليق بهم خاصة في القرى الأكثر احتياجًا طبقًا لرؤية تطوير التعليم.

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