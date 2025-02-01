أخبار الرياضة اليوم: محمد صلاح ينفرد بالمركز السادس بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.. الجونة يودع أحمد حسام تمهيدا للانضمام للزمالك.. وأول طلبات عمر مرموش من مانشستر سيتي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:



الدوري الإنجليزي، أصبح محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد المنتخب الوطني، الهداف السادس في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ما وصل للهدف رقم 178 متجاوزا فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق صاحب الـ 177 هدفا.

حرص أحمد حسام على توديع فريقه نادي الجونة، بعد رحيله عن صفوفه قبل الانتقال إلى الزمالك.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أول مطالب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من إدارة فريقه بعد انضمامه للنادي في ميركاتو الشتاء الحالي.

أعلن مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة مودرن سبورت مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قاد سامسون أكينيولا لاعب الزمالك السابق، فريقه كاظمة الكويتي لفوز عريض على حساب التضامن بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الدوري الكويتي الممتاز.

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للأبيض خضع لفحص طبي شامل، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز بالأمس في مسابقة الدوري.

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب ناصر منسي مهاجم الأبيض عن مباراة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

قال مصدر داخل النادي الاهلي: إن هناك اتجاه لعدم قيد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق والتعاقد مع أجنبي جديد لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الشتوي.

الزمالك، بعد الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس، تزايدت التكهنات بشأن حدوث تغييرات واسعة داخل النادي على مستوى التعاقدات الجديدة.

ودع فريق الجونة، لاعبه أحمد حسام بعد رحيله عن الفريق في الميركاتو الشتوي للموسم الجاري 2024-2025.

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