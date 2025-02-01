تمهيدا للانضمام للزمالك، الجونة يودع لاعبه أحمد حسام

ودع فريق الجونة، لاعبه أحمد حسام بعد رحيله عن الفريق في الميركاتو الشتوي للموسم الجاري 2024-2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة عبر فيس بوك صورة لـ أحمد حسام وعلقت:" ‎من أول يوم لك في قطاع الناشئين حتى أصبحت واحد من أهم رجالنا في الملعب، كنت دايمًا مثال للاجتهاد والروح العالية.

وواصل:" شكرًا يا أحمد على كل لحظة أديت فيها بقلبك مع الجونة. بنتمنالك كل النجاح والتوفيق في اللي جاي، وهتفضل دايمًا واحد مننا.

وكان مصدر في الزمالك أكد أن الأبيض أتم الاتفاق مع الجونة على ضم أحمد حسام في الميركاتو الشتوي الجاري.



فيما قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأحد.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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