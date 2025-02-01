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رياضة

نجم الزمالك يغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب ناصر منسي مهاجم الأبيض عن مباراة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل ناصر منسي على البطاقة الصفراء الثالثة له في مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الأمس ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، ليتأكد غيابه عن مواجهة الإسماعيلي المُقبلة.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي الجمعة 7 فبراير الجاري باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات حالة محمود بنتايك

أكد الدكتور  محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك أن حالة اللاعب محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق، مستقرة تمامًا بعد تعرضه لإصابة في مباراة الفريق أمام بيراميدز. 

وأوضح أسامة في تصريحات خاصة: “ذهبنا إلى المستشفى فورًا بعد الإصابة، وأجرينا الفحوصات اللازمة، والحمد لله، هو كويس وحالته مستقرة”.

وأضاف أسامة، أن الفريق الطبي سيواصل متابعة حالة اللاعب خلال الـ24 ساعة القادمة، حيث سيتم إجراء فحوصات طبية أخرى للاطمئنان على حالته بشكل كامل.

 

 وأشار إلى أنه بشكل عام، لا توجد أي مخاوف كبيرة حول إصابة بنتايك، وأن حالته الصحية تتحسن.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث كان جمهور الزمالك يترقب تفاصيل إصابة اللاعب الذي يُعد من العناصر الأساسية في الفريق.

 وقال أسامة في ختام تصريحاته: “بنتايك كويس الحمدلله، والحالة مستقرة، ونحن نتابعه عن كثب لضمان عودته سريعًا للمشاركة في المباريات القادمة”.

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