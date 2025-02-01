السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

الأهلي يستعد لتوجيه صدمة لـ معلول

على معلول
على معلول

قال مصدر داخل النادي الاهلي: إن هناك اتجاه لعدم قيد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق والتعاقد مع أجنبي جديد لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الشتوي.

أضاف المصدر: حال توجيه الشكر لمعلول سيحصل على مستحقاته المالية كاملة لنهاية الموسم تقديرًا لمشوار اللاعب مع النادي.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن غدا الأحد على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

 

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدفا واهتزت شباكه بستة أهداف. 

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا. 

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كولر الأهلي علي معلول

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