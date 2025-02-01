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رياضة

سامسون يساهم بأربعة أهداف في فوز كاظمة الكويتي على التضامن (فيديو)

فريق كاظمة الكويتي
فريق كاظمة الكويتي

قاد سامسون أكينيولا لاعب الزمالك السابق، فريقه كاظمة الكويتي لفوز عريض على حساب التضامن بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الدوري الكويتي الممتاز.

وساهم سامسون أكينيولا في الأربعة أهداف حيث سجل هدفين وصنع هدفين.

ورحل سامسون أكينيولا عن صفوف الزمالك في الصيف الماضي بعد فسخ عقده بالتراضي لسوء مستوى اللاعب.

 

تشكيل كاظمة أمام التضامن

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مشوار سامسون مع الزمالك بعد فسخ عقده

وكانت إدارة الزمالك تعاقدت مع سامسون أكينيولا في الميركاتو الصيفي لموسم 2022-2023 قادما من نادي كاراكاس الفنزويلي قبل أن تفسخ عقده الصيف الماضي وينتقل إلى كاظمة الكويتي.

وفي السطور التالية نعرض أرقام سامسون أكينيولا مع الزمالك بعد فسخ عقده بالتراضي.

وشارك سامسون في 37 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بواقع  1235 دقيقة.

ساهم خلال الـ37 مباراة بـ6 أهداف بواقع تسجيل 5 وصناعة هدف وحيد.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن سامسون أكينيولا يسجل هدفا كل 247 دقيقة.

وحصد سامسون بطولة وحيدة مع الزمالك وهي الكونفدرالية الإفريقية فيما لم يكن في قائمة الفريق بمباراة السوبر الإفريقي التي توج بها الأبيض.

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