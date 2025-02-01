سامسون يساهم بأربعة أهداف في فوز كاظمة الكويتي على التضامن (فيديو)

قاد سامسون أكينيولا لاعب الزمالك السابق، فريقه كاظمة الكويتي لفوز عريض على حساب التضامن بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الدوري الكويتي الممتاز.

وساهم سامسون أكينيولا في الأربعة أهداف حيث سجل هدفين وصنع هدفين.

ورحل سامسون أكينيولا عن صفوف الزمالك في الصيف الماضي بعد فسخ عقده بالتراضي لسوء مستوى اللاعب.

أهداف مباراة كاظمة أمام التضامن في دوري زين الممتاز - الجولة الثالثة عشر

كاظمة 4 - 0 التضامن#كاظمة#Kazma_SC pic.twitter.com/8zDAA63Hks February 1, 2025

تشكيل كاظمة أمام التضامن

مشوار سامسون مع الزمالك بعد فسخ عقده

وكانت إدارة الزمالك تعاقدت مع سامسون أكينيولا في الميركاتو الصيفي لموسم 2022-2023 قادما من نادي كاراكاس الفنزويلي قبل أن تفسخ عقده الصيف الماضي وينتقل إلى كاظمة الكويتي.

وفي السطور التالية نعرض أرقام سامسون أكينيولا مع الزمالك بعد فسخ عقده بالتراضي.

وشارك سامسون في 37 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 1235 دقيقة.

ساهم خلال الـ37 مباراة بـ6 أهداف بواقع تسجيل 5 وصناعة هدف وحيد.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن سامسون أكينيولا يسجل هدفا كل 247 دقيقة.

وحصد سامسون بطولة وحيدة مع الزمالك وهي الكونفدرالية الإفريقية فيما لم يكن في قائمة الفريق بمباراة السوبر الإفريقي التي توج بها الأبيض.

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