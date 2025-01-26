الأحد 26 يناير 2025
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محافظات

الكشف على 1048 مواطنًا من خلال 6 عيادات تخصصية على مدار يومين

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بقرية العقادة (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، سير العمل بالقافلة الطبية بقرية العقادة بفايد، ترافقها الدكتورة بثينة بركات مدير إدارة القوافل العلاجية. 
 

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متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين 

وتابعت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية  انتظام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة. 

 

مركز ومدينة فايد يستقبل القافلة الطبية 

ونظمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، قافلة طبية بقرية العقادة التابعة لإدارة فايد الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

عدد المنتفعين من أعمال القافلة 

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أن القافلة الطبية استقبلت 1048 مواطنا على مدار يومي 25 و26 يناير الجاري، حيث بلغ إجمالي المترددين عليها في اليوم الأول 553 مواطنا بينما استقبلت القافلة في يومها الثاني 495 مواطنا من خلال 6 عيادات تخصصية [الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، أمراض مزمنة]. 
 

بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

يأتى ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الإهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 223 مواطنًا بعيادة الباطنة، 155مواطنًا بالجراحة، 60 سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 85 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 297 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 61 حالةً، بينما استقبلت 50 حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت 112 حالة، و6 حالات بوحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين. 

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