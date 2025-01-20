صحة الإسماعيلية تختتم أعمال القافلة الطبية بمنطقة الكيلو 17 بالقنطرة غرب (صور)

أكدت الدكتور ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على استمرار تنظيم القوافل العلاجية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك بهدف إيصال الخدمات للفئات المستهدفة وذلك بناء على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.



ختام قافلة الكيلو 17

وكانت قد اختتمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية أعمال القافلة الطبية التي أطلقتها بمنطقة الكيلو 17 بالقنطرة غرب التابعة لإدارة القنطرة غرب الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، وذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

جانب من أعمال القوافل، فيتو

تفقد سير العمل بالقافلة

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية، والتقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت على المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

جانب من أعمال القوافل،فيتو

عدد المواطنين المنتفعين من القافلة

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية إلى أن القافلة الطبية استقبلت ١٢٧٥ مواطنا على مدار يومي ١٨، ١٩ يناير الجاري، حيث بلغ إجمالي المترددين عليها في اليوم الأول ٤٧٨ مواطنا بينما استقبلت القافلة في يومها الثاني ٧٩٧ مواطنا من خلال ٦ عيادات تخصصية [الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، أمراض مزمنة].

جانب من أعمال القوافل، فيتو

تقديم خدمات الفحوصات والأشعة

كما تم تقديم خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، وإجراء تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو إجراء تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

جانب من أعمال القوافل،فيتو

توقيع الكشف وصرف الأدوية بالمجان

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ٢٨٩ مواطنًا بعيادة الباطنة، ١٧٨ مواطنًا بالجراحة، ٨٤ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٧٥ سيدة.

جانب من أعمال القوافل،فيتو

بالإضافة إلى استقبال عدد ٣٨١ حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد ٦٢ حالةً، بينما استقبلت عدد ١٠٩ حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت ١٢٨ حالة، وعدد ٣ حالات بوحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

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