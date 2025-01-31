رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان مسجد "الكريم" (صور)

افتتح كل من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، "مسجد الكريم" بمساكن القرش بحي أول مدينة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الافتتاح

وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، ولفيف من قيادات هيئة قناة السويس والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالإسماعيلية.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

موضوع خطبة الجمعة

ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد ممتاز أبو العنين موجه عام الوعظ وعضو الفتوى بمنطقة وعظ الإسماعيلية الأزهرية، والتي تحدث خلالها عن "شكر النعمة" التي أنعم الله بها على الإنسان.



جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

مستشهدًا بحديث رسول الله ﷺ، الذي رواه الترمذي وإسناده حسن، وفي الباب عن أبي الأحوص، أن أباه أتى النبي ﷺ وهو أشعث سيئ الهيئة فقال له رسول الله ﷺ: أما لك مال؟ قال: من كل المال قد آتاني الله، فقال: فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن تُرى عليه (أخرجه أحمد والنسائي وإسناده قوي).

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

وعند ابن حبان عن أبي الدرداء، قال رسول الله ﷺ "من أصبح معافى في بدنه، آمنًا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا".

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

محافظ الإسماعيلية يلتقى بالمواطنين

وعقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة، حرص محافظ الإسماعيلية على اللقاء بمواطني الإسماعيلية المتواجدين بالمسجد، والاستماع لطلباتهم وشكواهم واقتراحاتهم، موجهًا لهم التهنئة لافتتاح المسجد.

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