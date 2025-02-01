السبت 01 فبراير 2025
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خارج الحدود

الدفاع المدني في غزة: عشرات الآلاف من المواطنين في العراء بدون أي مأوى

الدفاع المدني في
الدفاع المدني في غزة،فيتو

 أعلن الدفاع المدني في غزة، مساء اليوم السبت، أن عشرات الآلاف من المواطنين الغزاويين باتوا في العراء بدون أي مأوى.

وأوضح الدفاع المدني في غزة، أن حياة مئات الآلاف من المواطنين بالخيام في خطر.

وقبل وقت سابق من اليوم فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 منازل في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

 

انفجار كبير في مخيم جنين شمال الضفة الغربية

أفادت شبكة «سكاي نيوز»، اليوم السبت، بدوي انفجار كبير في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع العملية الإسرائيلية المتواصلة.

 

جيش الاحتلال يعلن استمرار عدوانه بالضفة الغربية لأجل غير مسمى

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن عزمه مواصلة عدوانه على الضفة الغربية المحتلة إلى أجل غير مسمى.

وادعى جيش الاحتلال: "لن نغادر حتى تفكيك البنية التحتية للإرهاب بالضفة وعملية السور الحديدي ليس لها زمن محدد" في ما يبدو إشارة إلى عزمه على مواصلة عدوانه حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية بالضفة.

 

عملية السور الحديدي في الضفة الغربية 

ويأتي ذلك بعد بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة،  حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على العملية العسكرية ضد الضفة الغربية اسم “ السور الحديدي ”، والتي بدأها نتنياهو لإرضاء وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من أجل البقاء في الحكومة.

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