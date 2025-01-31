إصابة مسنة وحفيدتها إثر وقوع حادث تصادم بقنا

أصيبت مُسنة وحفيدتها، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم جرار زراعي في تروسيكل بمدينة دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم جرار زراعي مع تروسيكل داخل مدينة دشنا.

وأسفر الحادث عن إصابة ت.ع.ع، تبلغ من العمر 75 عامًا، وحفيدتها ن.و.ش. تبلغ من العمر 10 أعوام، إثر وقوع حادث تصادم جرار زراعي مع تروسيكل في مدينة دشنا.

تم نقلهما إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة لخطورة حالتهما الصحية، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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