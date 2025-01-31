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محافظات

إصابة شخص في حادث تصادم سيارة ملاكي ودارجة نارية ببنها

تصادم سيارة ملاكي،فيتو
تصادم سيارة ملاكي،فيتو

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية حادثا مروعا بشارع فريد ندا أمام تقاطع مستشفى بنها الجامعى حيث اصطدمت سيارة ملاكى بدراجة نارية، مما أدى إلى إصابة قائد الدراجة بإصابات خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية وإصابة شخص بإصابات خطيرة نتيجة الحادث.

حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بالقليوبية

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية تصادم سيارة ملاكى مسرعة مع دراجة نارية فى نهاية شارع فريد ندا أمام تقاطع مستشفى جامعة بنها مع مطلع كوبرى كفر الجزار وشارعى كورنيش النيل من اليمين وجهة اليسار مما أدى إلى إصابة قائد الدراجة النارية وتم نقله إلى المستشفى فى حالة خطرة للعلاج واتخاذ اللازم. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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