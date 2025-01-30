إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بالصف

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بـمنطقة الصف، مما أدى إلى توقف الحركة المرور، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث تصادم سيارتين بالصف

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بـمنطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة الصف، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.