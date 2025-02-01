السبت 01 فبراير 2025
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محافظات

اليوم، قطع المياه عن عدد من المناطق بالدقهلية لمدة 13 ساعة

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ الدقهلية انقطاع المياه عن المناطق التالية، اليوم السبت،  لمدة 13 ساعة.

وأوضحت الشركة إلى أن المناطق المتضررة من قطع المياه هي:

- الوحدة المحلية بالربيعات


- عرب زيدان المنزلة


- الوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن

 

أماكن ضعف المياه في الدقهلية

وتضعف المياه في عدد من المناطق التالية:

- الوحدة المحلية بالمحمودية

وذلك من الساعة 4:00 فجرًا حتى الساعة 5:00 مساءً يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/١.

 

تطهير المحطة القديمة والجديدة

وأشارت إلى قطع المياه نظرًا لقيام الشركة بأعمال تطهير المحطة القديمة والجديدة بمرفق مياه ميت فارس بمدينة بني عبيد، وذلك طبقًا لخطة التطهير الدورية، وأيضًا أعمال اللحام بخط مياه ميت فارس - عرب زيدان.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ الدقهلية انقطاع المياه
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