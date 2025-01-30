راديو وسط الدلتا يستعرض نشاط أدباء الشرقية وسيناء بمعرض الكتاب

يستعرض الإعلامي والإذاعي محمود عمر هاشم بموجة إذاعة وسط الدلتا اليوم الخميس، نشاط كتاب أدباء الشرقية وسيناء ومدن القناه بمعرض الكتاب.

مشاركة كتاب الشرقية وسيناء ومدن القناة

يدور اللقاء حول مشاركة كتاب سيناء ومدن القناة والشرقية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته المنعقدة حاليًّا بالقاهرة الجديدة بأرض المعارض الدولية.

فرع اتحاد كتاب مصر بالشرقية

وذلك بإبداعاتهم الأدبية وكتبهم المختلفة وتنظيم فرع اتحاد كتاب بمصر فرع سيناء ومدن القناة والشرقية لرحلات للكتاب أعضاء الاتحاد للمعرض والمشاركة في الندوات الأدبية التي ينظمها المعرض.

الدكتور إبراهيم عطية رئيس الاتحاد

ويتحدث الأديب الدكتور إبراهيم عطية رئيس الاتحاد ورئيس نادي الأدب بقصر ثقافة الزقازيق على الهواء مباشر ١٢ ظهر اليوم الخميس مع الإعلامي محمود عمر هاشم على موجة إذاعة وسط الدلتا.

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