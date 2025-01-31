توقع بزيادة النشاط المغناطيسي الأرضي في فبراير

أعلنت ألفيا نيستيرينكو، رئيسة المجمع الآلي للفيزياء الفلكية التعليمية بكلية الفيزياء بجامعة نوفوسيبيرسك، عن تشكل ثقب إكليلي في المجال المغناطيسي للغلاف المغناطيسي للشمس.

المجال المغناطيسي للغلاف المغناطيسي للشمس

ووفقا لها، من المتوقع أن يزداد النشاط المغناطيسي الأرضي في فبراير بسبب الثقب الحاصل في المجال المغناطيسي للشمس، لأنه يسمح بمرو تيارات الرياح الشمسية.

وتوضح نيستيرينكو، النشاط المغناطيسي الأرضي هو اضطراب في المجال المغناطيسي للأرض. ومظاهره الرئيسية هي اضطرابات قوية (مثل العواصف المغناطيسية) واضطرابات ضعيفة (أنواع مختلفة من النبضات المغناطيسية).

ووفقا لها، الثقب الإكليلي في المجال المغناطيسي للغلاف المغناطيسي للشمس، هو منطقة ذات كثافة بلازما ودرجة حرارة منخفضة. وتتسارع من هذه المناطق تيارات الرياح الشمسية، وتضرب الجسيمات المتأينة التي تصل إلى الغلاف المغناطيسي للأرض الغلاف المغناطيسي بقوة أكبر، ما يؤدي إلى زيادة النشاط المغناطيسي الأرضي".

وصول الرياح الشمسية إلى الأرض بسرعة

وتشير العالمة، إلى أن اتجاه هذا الثقب نحو الأرض بصورة مباشرة، ما سيسمح بوصول الرياح الشمسية إلى الأرض بسرعة وتؤثر سلبا عليها.

ووفقا لها، لا يزال النشاط الشمسي مرتفعا جدا، حيث تشكلت سبع مجموعات من البقع الشمسية على سطح الشمس دفعة واحدة، وفي هذه المناطق النشطة هناك زيادة في النشاط الكهرومغناطيسي، ما سيؤدي لاحقا إلى إطلاق تيارات من الجسيمات المشحونة القادرة على زعزعة استقرار الوضع حول الأرض. مشيرة إلى أنه يمكن مشاهدة هذه البقع باستخدام مرشحات خاصة سوداء كثيفة مختلفة أو زجاج مدخن بكثافة.

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