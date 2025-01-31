الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير المالية السوري: هناك 400 ألف موظف وهمي في مؤسسات الدولة

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

قال وزير المالية السوري، اليوم الجمعة، إن هناك 400 ألف موظف وهمي في مؤسسات الدولة.

أول خطاب رسمي لـ أحمد الشرع بعد توليه رئاسة سوريا

وأمس، قال أحمد الشرع رئيس سوريا الانتقالي: إن دمشق تحررت بفضل تضحيات جميع السوريين بالداخل والخارج، مضيفا: "نفتح فصلا جديدا في تاريخ البلاد".

وبحسب شبكة «العربية»، تابع: "تسلمت مسئولية سوريا بعد مشاورات قانونية.. أخاطب السوريين كرئيس للجمهورية في الفترة الانتقالية الصعبة.. أخاطب السوريين كخادم وليس حاكم".

واستكمل: "سوريا تحررت من نظام مجرم.. والعملية السياسية في سوريا تتطلب مشاركة الجميع من دون إقصاء.. وسنشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع البلاد.. وسنعمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة".

 

سوريا تمد يدها بالسلام للجميع وسنستعيد هوية البلاد المفقودة

وأكد أحمد الشرع رئيس سوريا المؤقت، أنه سيتم إعلان تشكيل لجنة تحضيرية لحوار وطني في دمشق خلال الأيام المقبلة، مضيفا: "كما سيكون هناك لجنة تحضيرية لاختيار مجلس مصغر يملأ فراغ السلطة التشريعية".

وبحسب شبكة «العربية»، تابع أحمد الشرع: "سوريا تمد يدها بالسلام للجميع.. سنصنع سوريا المستقبل.. وسنستعيد هوية البلاد المفقودة وبناء الوطن مسئوليتنا جميعا وسنلاحق المجرمين".

وأكد الشرع التحضير لمؤتمر وطني لإصدار إعلان دستوري، مستكملا حديثه: "لا فساد ولا رشاوى وسنرسي دعائم اقتصاد قوي ومؤتمر الحوار الوطني سيكون منصة مباشرة متاحة للجميع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير المالية السوري أحمد الشرع السوريين سوريا رئيس سوريا المؤقت الشرع دمشق

مواد متعلقة

محمد بن زايد يهنئ أحمد الشرع برئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

أحمد الشرع: سوريا تمد يدها بالسلام للجميع وسنستعيد هوية البلاد المفقودة

أخاطبكم كخادم وليس حاكم، أول خطاب رسمي لـ أحمد الشرع بعد توليه رئاسة سوريا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان أحمد الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية
ads

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

مصدر بالأهلي لـ"فيتو": نتفاوض مع نجم الزمالك السابق

ارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 31 يناير 2025

"الحال أبلغ من المقال" عنوان خطبة الجمعة اليوم بالمساجد

تعرف على رقم قميص أشرف بن شرقي مع الأهلي

أخبار مصر: مصريون يزحفون على رفح، حريق يلتهم مراكب ولنشات بالسويس، ترامب يهدد دول بريكس، فاركو يستفز الأهلي بمنشور عن الزمالك

النيران التهمت المراكب واللنشات، حريق هائل في قزق لبناء وإصلاح السفن بالسويس (صور)

منوعات

المزيد

علماء روس يرصدون 7 توهجات شمسية قوية

الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

تحذير خطير من دجاج كازاخستاني يؤثر على الجهاز العصبي والأعضاء التناسلية

بعد مقتل العراقي حارق المصحف في السويد، شريكه يطل مرعوبا "أنا التالي"

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

رواتب تصل لـ25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"الحال أبلغ من المقال" عنوان خطبة الجمعة اليوم بالمساجد

«فألهمها فجورها وتقواها»، لماذا قدم الله الفجور على التقوى؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية