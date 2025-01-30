أخاطبكم كخادم وليس حاكم، أول خطاب رسمي لـ أحمد الشرع بعد توليه رئاسة سوريا

قال أحمد الشرع رئيس سوريا الانتقالي: إن دمشق تحررت بفضل تضحيات جميع السوريين بالداخل والخارج، مضيفا: "نفتح فصلا جديدا في تاريخ البلاد".

وبحسب شبكة «العربية»، تابع: "تسلمت مسئولية سوريا بعد مشاورات قانونية.. أخاطب السوريين كرئيس للجمهورية في الفترة الانتقالية الصعبة.. أخاطب السوريين كخادم وليس حاكم".

واستكمل: "سوريا تحررت من نظام مجرم.. والعملية السياسية في سوريا تتطلب مشاركة الجميع من دون إقصاء.. وسنشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع البلاد.. وسنعمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة".

تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا حسن عبد الغني، أمس الأربعاء، تولي القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.

وأعلن عبد الغني، "حل جميع المليشيات التي أنشأها نظام بشار، وحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة له بكل فروعها".

وأوضح عبد الغني أنه تقرر كذلك "حل جيش النظام وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".

ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي في سوريا

وفي وقت سابق، أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الأربعاء، أن أولويات سوريا اليوم هو ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة.

وقال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية"، وتابع: "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى كما عزمنا في السابق على تحريرها فإنّ الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".

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