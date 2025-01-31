الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يدفع بتعزيزات نحو مدينة ومخيم جنين بالضفة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت مصادر إن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات نحو مدينة ومخيم جنين مع استمرار عملياته العسكرية.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 894 فلسطينيًّا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة لتقديم المساعدات لغزة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران مستعدة لتقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "نبارك للمقاومة الفلسطينية في غزة الانتصار وإعادة الأسرى".

وأوضح أن السابع من أكتوبر أحيى القضية الفلسطينية وأصبحت الموضوع الأول بالمنطقة والعالم.

فيما تحدث لغيدي غرينستاين مؤسس مجموعة "رويت" وهي مؤسسة بحثية سياسية غير ربحية لصحيفة "جورزاليم بوست" عن مستقبل غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل ستخوض نقاش هذا المستقبل قريبًا أرادت ذلك أم لا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الإيراني غزة الاحتلال مخيم جنين الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية
ads

الأكثر قراءة

الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

ارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 31 يناير 2025

أخبار مصر: مصريون يزحفون على رفح، حريق يلتهم مراكب ولنشات بالسويس، ترامب يهدد دول بريكس، فاركو يستفز الأهلي بمنشور عن الزمالك

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

النيران التهمت المراكب واللنشات، حريق هائل في قزق لبناء وإصلاح السفن بالسويس (صور)

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز الليلة

آلاف الشراقوة يصلون معبر رفح لإعلان رفض تهجير سكان غزة (صور)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض 9 أصناف أكبرها في الجمبري

منوعات

المزيد

الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

تحذير خطير من دجاج كازاخستاني يؤثر على الجهاز العصبي والأعضاء التناسلية

بعد مقتل العراقي حارق المصحف في السويد، شريكه يطل مرعوبا "أنا التالي"

والغريب أنه كان زعلان، أمريكي ينجو من كارثة الطائرة المنكوبة بسبب كلبه

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

رواتب تصل لـ25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«فألهمها فجورها وتقواها»، لماذا قدم الله الفجور على التقوى؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية