الاحتلال يدفع بتعزيزات نحو مدينة ومخيم جنين بالضفة

قالت مصادر إن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات نحو مدينة ومخيم جنين مع استمرار عملياته العسكرية.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 894 فلسطينيًّا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة لتقديم المساعدات لغزة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران مستعدة لتقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "نبارك للمقاومة الفلسطينية في غزة الانتصار وإعادة الأسرى".

وأوضح أن السابع من أكتوبر أحيى القضية الفلسطينية وأصبحت الموضوع الأول بالمنطقة والعالم.

فيما تحدث لغيدي غرينستاين مؤسس مجموعة "رويت" وهي مؤسسة بحثية سياسية غير ربحية لصحيفة "جورزاليم بوست" عن مستقبل غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل ستخوض نقاش هذا المستقبل قريبًا أرادت ذلك أم لا".

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