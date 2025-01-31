الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

بعثة منتخب اليد تعود إلى القاهرة بعد تحقيق المركز الخامس ببطولة العالم (صور)

بعثة منتخب اليد تعود
بعثة منتخب اليد تعود إلى القاهرة، فيتو

وصلت بعثة منتخب مصر لكرة اليد، قبل قليل، إلى مطار القاهرة قادمة من كرواتيا بعد احتلال المركز الخامس ببطولة العالم رقم 29 التي تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتلقى منتخب اليد الخسارة أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 34-33 فى إطار مباريات دور ربع النهائي ببطولة العالم رقم 29.

ونشر الاتحاد المصري لكرة اليد صورا للحظة وصول البعثة وكتبت على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": "مصر تستقبل رجال منتخبنا الوطنى المصري من مطار القاهرة".

وأضافت أن بعثة منتخب اليد عادت  بسلامة الله إلى أرض مصر بعد انتهاء المشاركة ببطولة العالم فى نسختها الـ29 للرجال لكرة اليد واحتلال منتخبنا الوطني المصري المركز الخامس فى البطولة.

 وكان في استقبال بعثة الفريق الوطني الدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة وشادي عباس مراسم وزير الشباب والرياضة والكابتن خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد والكابتن عبير عقيل عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد وإيهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة اليد.

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