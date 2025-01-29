حسن صقر يوجه رسالة لمنتخب اليد بعد توديع المونديال

وجه المهندس حسن صقر وزير الرياضة الأسبق رسالة هامة إلى منتخب كرة اليد بعد خروجهم من بطولة كاس العالم بدور ربع النهائي أمام منتخب فرنسا في المباراة التي جرت أمس.

رسالة حسن صقر لمنتخب مصر

وقال كابتن منتخب مصر والزمالك السابق لكرة اليد:"هارد لك فريق مصر لكرة اليد..حقيقي كان يستحق الوصول إلى دور الأربعه ولكنها هذه هي الرياضة".



وتابع في تصريحات خاصة:"شرفتونا وشرفتوا مصر "

مصر تودع كاس العالم لليد

وودع المنتخب المصري لكرة اليد النسخة رقم 29 من بطولة كأس العالم لكرة اليد بسيناريو قاتل أمام فرنسا.

والتقى منتخب مصر أمام نظيره الفرنسي مساء الثلاثاء في الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة اليد، التي تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

نتيجة مباراة مصر وفرنسا في كأس العالم لكرة اليد 2025

وخسر المنتخب المصري بنتيجة 33-34 أمام فرنسا في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

السيناريوهات القاتلة تحكم ربع نهائي مونديال اليد

وبهذا السيناريو تودع مصر البطولة من الدور ربع النهائي، فيما بلغ المنتخب الفرنسي المربع الذهبي.

وتواصلت بذلك السيناريوهات القاتلة في مونديال اليد، والتي لعبت دورا في تحديد المتأهل من مباراة كرواتيا والمجر ضمن منافسات ربع النهائي أيضًا.

وحوَّلت كرواتيا تأخرها بفارق 4 أهداف قبل خمس دقائق من النهاية لتفوز 31-30 على المجر، حيث سجلت هدف الفوز أيضا في الثواني الأخيرة من المباراة.

ووصل المنتخب الكرواتي بذلك للمربع الذهبي للمونديال للمرة الأولى منذ عام 2017.

وتقام مباراة فرنسا وكرواتيا يوم الخميس المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

كرة اليد، تصل بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة المقبل، بعد ختام مشاركتها في منافسات النسخة الـ29 من بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

تاريخ مواجهات مصر وفرنسا في بطولة العالم

ويمتلك منتخب مصر سجلًا كبيرًا في مواجهاته مع منتخب فرنسا ببطولات العالم، حيث التقيا المنتخبين في 6 مناسبات سابقة، انتهت جميعها بفوز المنتخب الفرنسي، وجاءت النتائج كالتالي:

السويد 1993

مصر (16) – (19) فرنسا | الدور الرئيسي

اليابان 1997

مصر (19) – (22) فرنسا | الدور ربع النهائي

مصر 1999

مصر (22) – (27) فرنسا | دور تحديد المراكز

فرنسا 2001

مصر (21) – (24) فرنسا | الدور نصف النهائي

السويد 2011

مصر (19) – (28) فرنسا | دور المجموعات

قطر 2015

مصر (24) – (28) فرنسا | دور المجموعات

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