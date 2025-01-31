بعد تحرره من السجون الإسرائيلية، زكريا الزبيدي يوجه رسالة إلى العالم

بعد تحرره من السجون الإسرائيلية أكد الأسير الفلسطيني المحرر زكريا الزبيدي أن حرية الشعب الفلسطيني قد طال انتظارها، موجهًا رسالة إلى المجتمع المدني والعالم بوقف المآسي ومنح الفلسطينيين حقهم وحريتهم في دولة مستقلة.



وقال الزبيدي في مقابلة مع "تلفزيون فلسطين": "حرية شعبنا الفلسطيني طالت، رسالتي من هنا إلى المجتمع المدني والعالم ولكل إنسان حر: يكفي! بعد 60 ألف شهيد وهدم قطاع غزة بالكامل والآن مخيم جنين، وجرحى بالآلاف، آن الأوان لأن يحصل شعبنا الفلسطيني على حقه وحريته كما حصلنا عليها، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف: "آن الأوان لأن يتخلص شعبنا الفلسطيني من هذا الاحتلال وعذاباته، وضع الأسرى صعب جدا، أنا خرجت من عزل (سجن انفرادي) استمر 3 سنوات.. لم أر الأسرى ولكن ما رأيته على جسدي هو عبارة عما يحصل لأسرانا البواسل داخل السجون".

وتابع الزبيدي: "أروني (الإسرائيليين) من خلال إعلامهم ما حصل في قطاع غزة، الوضع صعب جدا، الآن يجب أن تتضافر كل أطياف شعبنا الفلسطيني، السلطة الفلسطينية والفصائل والمنظمات الأهلية ومنظمة التحرير، يجب العمل على إعادة أبناء شعبنا في قطاع غزة إلى بيوتهم سالمين غانمين، فالأمن هو المنزل يجب إعادة إعمار قطاع غزة وإعادة الأمن للشعب الفلسطيني".

وأطلقت السلطات الإسرائيلية أمس الخميس سراح زكريا الزبيدي أحد أبرز قيادات حركة "فتح" وقائد "كتائب شهداء الأقصى" بالضفة الغربية، ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وقالت صحيفة عبرية في وقت سابق الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيمنع الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي من العودة إلى مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بعد إطلاق سراحه في عملية التبادل.

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي سيمنعه من دخول مخيم جنين للاجئين، حيث يدور القتال منذ أكثر من أسبوع وإن كان سيمكنه الوصول إلى مسقط رأسه في جنين".

واعتقل الجيش الاحتلال الزبيدي عام 2019، ووصفه مسؤول كبير في المخابرات الإسرائيلية بأنه "قط الشوارع الذي وقع أخيرا في المصيدة".

ونجح الزبيدي بالهروب من زنزانته عبر نفق مع 5 من رفاقه في الأسر من سجن جلبوع الإسرائيلي في 6 سبتمبر 2021، في عملية وصفها مراقبون بـ"الأسطورية" قبل إعادة اعتقاله بأيام.

وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء الحرب.

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